Son Dakika Haberleri: Başkan Günaydın: "Isparta Sağlık Merkezi Olmalı"

Başkan Günaydın: "Isparta Sağlık Merkezi Olmalı"

1 saat önce

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Tıp Fakültesini ziyaret etti.

Başkan Günaydın:
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Tıp Fakültesini ziyaret etti. Günaydın, beraberinde belediye meclisi üyesi adayları ile birlikte Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Başhekim Prof. Dr. Mehmet Yıldırım ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Tıp Fakültesindeki ziyaretlerinin ardından yaptığı değerlendirmede, Isparta- Burdur Dostluk Yolu üzerinde 500 dönümlük bir yeri sağlık alanı olarak ayırdıklarını kaydetti. Günaydın, Isparta'nın sağlık merkezi olmasını istediklerini belirtti. Sağlık kuruluşlarını ziyaretinin ardından geçmiş dönemlerde hayali olduğu sağlık tesislerinden bahseden Başkan Günaydın, "Isparta sağlık merkezi olmalı. Isparta güzel bir sağlık tesisleri gurubu haline gelmiştir.

Isparta'mızın iklimi güzel, bundan dolayı da şehrimizin sağlık merkezi olmasını istiyorum. Bu dönemde Gölcük yolunun üst bölümünde 500 dönümlük alanı sağlık tesisleri alanı olarak ayırdık ve meclisimizden geçti.

Sağlık tesisleri yapımı için bu işin 15 yıldan buyana peşindeyim. Bazıları bunu bilir bilmez konuşurlar. Houston'a benzettiğim için böyle bir projenin Isparta'da olabileceğini söylemiştim.

Tüm zorluklara rağmen, imarda açtığımız 500 dönümlük alan Isparta için en sağlıklı, en güzel, havadar bir yer. Aynı zamanda da yeni açılan dostluk yolu üzerine de tekabül ediyor, dolayısıyla Burdur'a da hizmet verme şansı var.

Belediye olarak böyle bir sağlık tesisi kurma olayımızı kaybetmedik. Projelerimiz 15 senedir hazır. Bu hastanelerimizi gezince bu duygularım tekrar ortaya çıktı. Hastane ve fakülte ziyaretimde hocalarımızla görüşmelerimiz oldu, Isparta'mızda bu düşüncemizin gerçekleşmesi dileğinde bulunuyorum" şeklinde konuştu. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:53 Kaynak: İHA

Yusuf Ziya Günaydın, Isparta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soğan Alamayan Asgari Ücretlinin Umudu Şans Oyunları Oldu Son Dakika! THY, Etiyopya'daki Kaza Sonrası Boeing 737 Tipi Yolcu Uçaklarının Seferlerini Durdurdu

Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur' Erdoğan'ın "Varlık Kuyruğu" Açıklamasını Eleştiren Asiye Teyze: Bizimle Oynuyor, Ben Tımarhanelik Oldum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 18:52:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Günaydın: "Isparta Sağlık Merkezi Olmalı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]