Başkan Gürkan, Mangala Turnuvası ödül törenine katıldı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Semt Konakları Arası Mangala Turnuvası ödül törenine katıldı.



Büyükşehir Belediyesi Salköprü Semt Konağında düzenlenen Mangala Turnuvası Ödül Törenine Başkan Selahattin Gürkan da katıldı.



Öğrencilerle sohbet eden Başkan Gürkan, birlikte mangala oynadı. Daha sonra Semt Konakları Arası Mangala Turnuvasında derece yapanlara ödüllerinin verilmesi törenine geçildi. Törende bir konuşma yapan Başkan Gürkan, "Çocuklarımızın heyecanı, bizi heyecanlandırıyor ve ülkemizin geleceği, istikbali açısından bizi ümitlendiriyor, güven veriyor. Çocuklarımız ne kadar güzel yetişirse, ne kadar bilgiyle mücehhez olarak yetişirse geleceğimiz o kadar aydınlık ve berrak olur, o kadar parlak olur. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız vasıtasıyla siz çocuklarımızı geleceğe hazırlama noktasında gerek okul derslerine takviye açısından gerekse ders dışı sosyal kültürel sportif etkinlikler açısından destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.



Başkan Gürkan, ayrıca öğrencilere tiyatro bileti de hediye etti. - MALATYA