Başkan Hızlı Selendi'de partililer ve esnafla buluştu - Son Dakika

Başkan Hızlı Selendi'de partililer ve esnafla buluştu

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Selendi ilçesini ziyaret ederek önce partililerle bir araya geldi daha sonra esnafla buluştu.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Selendi ilçesini ziyaret ederek önce partililerle bir araya geldi daha sonra esnafla buluştu.


AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Selendi İlçe Başkanlığı'nın yönetim kurulu toplantısına katıldı. İlçe binasında düzenlenen toplantıda İlçe Başkanı Şeref Kaçar ve yönetimiyle bir araya gelen Başkan Hızlı, partisinin Selendi'deki faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Toplantıda Hızlı, Selendi'ye yapılması planlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Yönetim kurulu toplantısının ardından partililerle bir süre sohbet eden Hızlı, daha sonra esnaf ziyareti yaptı. Esnafların sorunlarını yerinde dinleyen Hızlı, notlar alarak gereğinin yapılacağı bilgisini verdi. Başkan Hızlı, Selendi programını tamamlayarak ilçeden ayrıldı. - MANİSA

Salih Hızlı, AK Parti, Selendi, Manisa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 20:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Hızlı Selendi'de partililer ve esnafla buluştu - Son Dakika

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23:54
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23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
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