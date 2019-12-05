Başkan Kanar sert konuştu:

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti ilçe teşkilatının yaptığı basın açıklamasını Aralık ayı meclis gündemine taşıdı.



Başkan Kanar, İyi Parti İlçe Başkanı Tevfik Demir'in Yunus Emre Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Yaşam Merkezi önünde yaptığı konuşmayı skandal olarak değerlendirdi. Siyasi arenada artık kendisini dikkate almadığını söyledi.



7 ayda birçok projenin hayata geçirildiğini ve yenileri için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Başkan Mehmet Kanar, "Yüklenici firmanın eksiklerini tamamlamasını bekliyoruz. Yunus Emre Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Yaşam Merkezimizi yılbaşından sonra hizmete açacağız" dedi.



Ankara ziyaretinden hemen önce AK Parti, MHP ve İYİ Partili başkan vekilleri ve meclis üyelerinin de yer aldığı ziyareti hatırlatan, Başkan Kanar, eksiklerin giderildiğini belirterek Yunus Emre Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Yaşam Merkezinin hizmet vermek için gün saydığını ifade etti.



Skandal ifadelerin yer aldığı basın açıklamasından 5 gün önce Yunus Emre Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Yaşam Merkezinin durumu ile hizmet vermeye başlayacağı tarihi anlattıklarını belirten Başkan Kanar, ilçe başkanı Tevfik Demir, anlaşılan merkezin açılacağını anlayınca kirli siyasete kalkışarak yakışıksız ifadeler kullanmıştır şeklinde konuştu.



Başkan Kanar, 13 Kasım tarihinde merkezin meclis üyelerine tek tek gezdirildiğini, varsa gözden kaçan eksiklerin giderilmesi için fikir alışverişin de bulunduklarını söyleyerek"İYİ Parti ilçe başkanı Demir'in kendi meclis üyelerinden bilgi alması gerektiği yerde 18 Kasımda basının karşısına geçerek ne olacak bu pazaryerinin hali diye soruyor" dedi.



Yapılan açıklamayı skandal olarak nitelendiren Başkan Mehmet Kanar, Tevfik Demir Belediye Başkanını değil, bütün belediye meclisini kötülemiştir. Eksik bilgiyle boş yere gündemi meşgul ederek bir kez daha gaf yapmıştır açıklamasında bulundu.



Artık dikkate almayacağım



Bundan sonra İYİ Parti'nin ilçe başkanını siyasi arenada dikkate almadığını ifade eden Başkan Mehmet Kanar, İyi Partinin iyi niyetli ilçe başkanı olması gerektiğini savundu. Giden ak belediye pazar yerini neden açtı, gelen ak belediye neden kapattı sorusuna da ak burada diyerek onaylanan ve imzalanan projelerin yer aldığı dosyayı gösterdi. Başkan Kanar, 7 ayda yaptığımız projeleri senin aklın hayal bile edemez diye konuştu.



Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Bu meclis efsane başkan merhum Mahmut Çolakoğlu dönemindeki gibi bir meclis olacak. Bu kadar başarılı bir meclisi kimsenin kötülemeye hakkı yok" dedi. - BURSA