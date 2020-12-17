Başkan Kayalar depremzede Mendereslileri yalnız bırakmıyor - Son Dakika

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, İzmir depreminde evleri hasar gören Menderesli vatandaşlarla bir araya geldi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, 30 Ekim tarihinde yaşanan 6,6 büyüklüğündeki İzmir depreminde 12 bina ve 75 bağımsızın bölümün hasar gördüğü Gümüldür'de vatandaşlarla bir araya geldi. Gümüldür Spor Salonunda gerçekleşen buluşmada, destek mesajı verildi.

İzmir depreminin Menderes'te en çok Gümüldür'de hasara yol açtığını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Yaşadığımız deprem sonrası ekiplerimizle hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarımızı gerçekleştirmiştik. Yaptığımız çalışma sonunda ne yazık ki Gümüldür'de depremin etkisinin fazla olduğunu gözlemledik. İlk günden itibaren bölgedeki vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Evleri hasar gören Gümüldürlü vatandaşlarımızla bir araya geldik, İzmir Büyükşehir Belediyemizin kira desteğinde bulunduğu hemşehrilerimizin zararlarının karşılanması adına yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ettik. Birlik ve beraberlik içerisinde yaraların sarılması adına her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi. - İZMİR