Başkan Kayda, 4 mahallede talepleri yerinde dinledi - Son Dakika

Salihli'de muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, dilek ve şikayetleri yerinde dinledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Çaypınar, Başlıoğlu, Şirinyer ve Çamurhamamı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların istek ve şikayetlerini yerinde dinledi. Ziyarette, vatandaşlar ve muhtarlar ile kahve toplantısında bir araya gelen Başkan Kayda, mahalle sakinlerinin ilettiği taleplerin en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını söyledi. Çaypınar, Başlıoğlu, Şirinyer ve Çamurhamamı Mahallelerini ziyaret eden Başkan Kayda, mahalle sakinleri ve muhtarlar ile bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçları hakkında istişarelerde bulundu. İlk ziyareti Çaypınar Mahallesine yapan Başkan Kayda, mahalle sakinleri ve muhtar Mehmet Yılmaz ile sohbet etti. Daha sonra Başlıoğlu Mahallesine geçen Başkan Kayda, muhtar Tuncay Biçer ile vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.

Çamurhamamı ve Şirinyer Mahalleleri ile ziyaret programını tamamlayan Başkan Kayda, esnafları ve vatandaşları selamladı. Mahalle sakinlerine ve muhtarlara gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Başkan Kayda, korona virüse karşı vatandaşları uyararak maske, sosyal mesafe ve temizliğe mutlaka uyulmasını istedi. - MANİSA