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Başkan Kılıç o haber hakkında konuştu

1 saat önce

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, gazeteci Celal Eren Çelik'in 'Seçim akşamı İstanbul'dan ayrılan İBB'ye ait araçlardan büyük bölümü Sakarya'nın AKP'li Erenler Belediyesi'nin asfalt şantiyesine çekildi' konulu haberi hakkında açıklamada bulundu.

Başkan Kılıç o haber hakkında konuştu, System.String[]
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, gazeteci Celal Eren Çelik'in 'Seçim akşamı İstanbul'dan ayrılan İBB'ye ait araçlardan büyük bölümü Sakarya'nın AKP'li Erenler Belediyesi'nin asfalt şantiyesine çekildi' konulu haberi hakkında açıklamada bulundu.

Başkan Fevzi Kılıç, "01.07.2019 tarihinde yayınlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iş araçlarını konu edinen haber yerel ve ulusal basında yayınlanmıştır. Böyle bir olay kesinlikle mümkün olmamakla birlikte bu bir iftiradır" dedi.

Başkan Kılıç: "Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Haber içeriğinde yer alan Erenler Belediyesi Asfalt Şantiyesi adlı bir alan belediyemiz bünyesinde yer almamaktadır. Fen İşleri Park ve Bahçeler şantiyemiz yer almaktadır. Başka bir belediyeye ait araç veya araçlar Erenler Belediyesi sınırları içerisinde görev almamıştır, görevlendirilmemiştir ve doğal olarak herhangi bir alanda da park halinde bekletilmemiştir" diye konuştu.

Haberle ilgili gerek duyulduğunda hukuki yollara başvurulacağını belirten Başkan Fevzi Kılıç, "İspata ihtiyaç duyulan haberle ilgili gerek duyulduğunda hukuki yollara başvurulacaktır. Haber içeriği okunduğunda iddiaların asılsız, karalama ve iftira amaçlı olduğu çok rahat anlaşılmaktadır" şeklinde konuştu. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:29 Kaynak: İHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fevzi Kılıç, Sakarya, Güncel
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