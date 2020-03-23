Başkan Kocaman İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kocaman İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Kocaman İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti

7 saat önce

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr.Harun Arslan'ı ziyaret ederek koronavirüse karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi olarak, mevcut durum değerlendirmesinde bulundular.

Başkan Kocaman İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti, System.String[]

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan'ı ziyaret ederek koronavirüse karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi olarak, mevcut durum değerlendirmesinde bulundular.


Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan korona virüsden (Covid-19) dolayı Kartepe Belediyesi ekipleri, gece gündüz dezenfekte işlemlerine ve Kartepelileri her koşulda bilgilendirmeye tüm hızıyla devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, hafta sonu da dezenfekte çalışmalarını yakından takip ederken, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr.Harun Arslan'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, "Sağlık Müdürümüz nezdinde ilçemizde ve tüm yurtta özveri ile bizlerin sağlıkları için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Kartepe genelinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. uzmanlar salgının seyri hakkında net bir şey söyleyemiyor maalesef. Bu nedenle tedbirlerimize esnetmeden ciddiyetle uymaya devam edeceğiz" dedi.


Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan, "Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman'a ve bu süreçte mesai kavramı gözetmeksizin çalışan belediye personellerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Çin Halk Cumhuriyeti, Mustafa Kocaman, Harun Arslan, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:24 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren korona virüs test kiti üretildi
New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı         
12:36
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti         
12:35
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın         
12:33
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi         
10:53
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı         
07:43
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi         
22:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 21:25:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kocaman İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]