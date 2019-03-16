Son Dakika Haberleri: Başkan Köksoy, Kitap Okuma Etkinliğine Katıldı

Başkan Köksoy, Kitap Okuma Etkinliğine Katıldı

41 dakika önce

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Yenimahalle Atatürk ilköğretim okulunda kitap okuma etkinliğine katıldı.

Başkan Köksoy, Kitap Okuma Etkinliğine Katıldı, System.String[]
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Yenimahalle Atatürk ilköğretim okulunda kitap okuma etkinliğine katıldı.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce il genelinde başlatılan 7'den 70' e "Ardahan Okuyor" projesi kapsamında Belediye Başkanı Faruk Köksoy ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Yıldız Dede, okuma grupları ile bir araya gelerek, öğrencilerinin okudukları kitapları değerlendirdikleri etkinliğe misafir oldular.

Okudukları kitapları değerlendirdikleri etkinlikte paylaşmak isteyenler okudukları kitapların hoşlarına giden bölümleri, paylaşmak istedikleri yerleri birbirleriyle paylaşıp görüş alışverişinde bulundular.

Başkan Köksoy, "Okumak bireye yeni ufuklar açar yeni hayatlarla tanıştırır, bireyi teknoloji bağımlılığından korur, aile içi iletişimi artırır. Kitaplar en yakın dostumuz, en sihirli dünyamızdır. Okuyan bir Ardahan için el ele." dedi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:24 Kaynak: İHA

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