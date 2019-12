Başkan okulda - Son Dakika

Canik Belediyesi "Başkan Okulumda" projesi kapsamında Canik ilçesindeki okulları ziyaret etmeye devam ediyor.



Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı "Başkan Okulumda" projesi kapsamında şuana kadar Toptepe İlkokulu, Fatih Temiz İlk ve Ortaokulu, Karşıyaka Lisesi, Kocatepe İlkokulu, Teknepınar İlkokulu ve Türk Telekom Lisesini ziyaret ederek öğretmenler, öğrenciler, idareciler, öğrenci velileri ve okul aile birliği yönetimiyle bir araya geliyor.



Bir ay önce başlatılan projeyle her hafta Canik ilçesinde bulunan bir okul ziyaret edilerek okulla ilgili teknik-fiziki eksiklikler tespit ediliyor ve öğretmenlerle istişare yapılarak sorun talep beklenti ve önerileri alınıyor.



Gerçekleştirilen ziyaretlerde hem eğitimin kalitesinin artırılması hem de okul ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilebilecek projeler konuşuluyor. Ziyaret edilen okullarda sınıflar tek tek gezilerek öğrencilere belediyeden beklentileri soruluyor ve çevrelerinde gördükleri eksiklikleri belediyeye iletmeleri öğütleniyor.



Okul ziyaretlerinde öğrencilere nasihatlerde bulunan Başkan Sandıkçı, "Bizler sizlerin daha iyi eğitim alması, daha iyi şartlarda, daha iyi mekanlarda eğitim almanız için gereken ne varsa yapma gayretindeyiz. Ülkemizi, geleceğimizi sizlere emanet edeceğiz. Her biriniz ayrı bir değersiniz. Hepinizin ayrı ayrı hayalleri olmalı. Hayallerinizi gerçekleştirmek için çok çalışmalı, çok okumalısınız. Yaptığınız işi en güzel şekilde yapmalısınız. Her şey internet sayesinde elinizin altında. İstediğiniz bilgiye anında ulaşma imkanınız var. İnterneti en etkili şekilde kullanın ama internet sizi hayattan koparmasın. İyi bir kariyere sahip olmak için çok çok çalışın ama asıl hedefiniz asıl amacınız iyi bir insan olmak olsun. Doğruluktan, dürüstlükten asla ödün vermeyin. Ailenize, milletinize, ülkenize faydalı insan olmak, güzel hizmetler sunmak için çok çalışmalısınız. Sizlerden beklentimiz yüksek" dedi.



"Her zaman yanınızdayız"



Sandıkçı konuşmasını şöyle tamamladı: "Devletimiz, eğitim öğretim alanında çok büyük hamleler yapıyor. Sizlerin daha iyi şartlarda, daha iyi mekanlarda eğitim görmeniz ve yetişebilmeniz için bütçeden en yüksek pay siz öğrencilerin eğitimi için ayrılıyor. Artık 15 kişilik 20 kişilik sınıflarda eğitim alıyorsunuz. Bizim zamanımızda 50-60 kişilik sınıflar mevcuttu. Çok şükür devletimiz eğitim için ne gerekiyorsa yapıyor. Sizlerin başarısı için gereken neyse yapılıyor. Sizlerde bizlerde bunun değerini kıymetini bilmeliyiz. Çok çalışıp çok okumalıyız. Şunu hiç unutmayın, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı olarak ben her zaman sizinle birlikteyim. Her zaman sizin yanınızdayım. Bir sıkıntınız, bir ihtiyacınız olduğu zaman çekinmeden bana gelin, bize her şekilde ulaşabilirsiniz. Bizler de 'Başkan Okulumda' projesiyle ilçemizde tüm okulları ziyaret ederek fiziki eksiklikleri yerinde tespit ediyor, çözümü noktasında gereken talimatları veriyoruz. Yine bu kapsamda öğretmenlerimizle görüşmeler yaparak hayallerindeki Canik'i ve hayalimizdeki Canik'i birlikte konuşuyoruz. Öğrenci kardeşlerimize de belediyeden beklentilerinin neler olduğunu soruyoruz. Gerçekten ortaya güzel fikirler de çıkıyor. Birkaç saatimizi o okula ayırarak okulumuzla, sokağımızla, mahallemizle, ilçemizle ilgili her şeyi öğretmen, öğrenci ve velilerimizle istişare ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN