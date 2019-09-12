Son Dakika Haberleri: Başkan Orhan, pazar esnafını ziyaret etti
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Başkan Orhan, pazar esnafını ziyaret etti

1 saat önce

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçede kurulan semt pazarlarını ziyaret etti.

Başkan Orhan, pazar esnafını ziyaret etti, System.String[]

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçede kurulan semt pazarlarını ziyaret etti.


İlçenin Selçuklu ve Ilıca mahallelerinde kurulan semt pazarlarını ziyaret eden Başkan Orhan, vatandaşlarla sohbet etti, pazar esnafına hayırlı işler olsun dileklerini iletti. Vatandaşların semt pazarında rahatlıkla alışveriş yapabilecekleri ortamı oluşturmak için sabahın erken saatlerinde pazar kurulumunu da takip eden Başkan Orhan, semt pazarının yoğun olduğu saatlerde istişarelere devam ederek, denetimleri sürdürdü.


Toplumun her kesimiyle bir araya gelen Başkan Orhan, vatandaşlardan takdir topluyor.


Denetimlerle ilgili bilgi veren Başkan Orhan şunları kaydetti: " Esnafımızla her fırsatta bir araya geliyoruz, düşüncelerine ve tecrübelerine başvuruyoruz. Semt pazarında bulunan esnafımız da yine toplumumuzun nabzını tutan bu anlamda sahaya hakim olan ticaret ehlimiz. Vatandaşlarımızın rahatlıkla alışverişlerini yapmaları adına esnafımızla birlikte hareket ederek çözüm üretiyoruz. Bu anlamda semt pazarı esnafımıza da teşekkür ediyoruz."


Kapalı Semt Pazarı Müjdesi


İlerleyen günlerde ilçeye kazandırdıkları kapalı semt pazarının hizmet vermeye başlayacağının müjdesini veren Başkan Orhan," Kapalı semt pazarında artık sona geldik. Önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızın da katılımıyla açılışını yapacağız. Kapalı semt pazarı sayesinde pazar esnafımız kışın olumsuz şartların etkilenmeyecek, yine vatandaşlarımız da aileleriyle birlikte rahatlıkla evlerinin ihtiyaçlarının buradan sağlayabilecekler. Şimdiden kapalı semt pazarımız kadim ilçemiz Aziziye'ye ve hemşerilerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - ERZURUM

Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:18 Kaynak: İHA
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