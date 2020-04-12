Başkan Orhan, sosyal medyada gençlerin sorularını yanıtladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Orhan, sosyal medyada gençlerin sorularını yanıtladı - Son Dakika

Başkan Orhan, sosyal medyada gençlerin sorularını yanıtladı

6 saat önce

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, sosyal medya buluşmaları kapsamında canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı.

Başkan Orhan, sosyal medyada gençlerin sorularını yanıtladı, System.String[]

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, sosyal medya buluşmaları kapsamında canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı.

Başkan Orhan, sosyal medya üzerinden gençlerle sohbet etti, güncel konular hakkında gelen sorulara cevap verdi.

Moderatörlüğünü Hakan Çelik ve Şahin Taşbaşı'nın yaptığı programda, Aziziye'de yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları ve sosyal belediyecilik konuları değerlendirildi.

İlk göreve geldiğinde Turkiye'nin en genç belediye başkanı unvanını alan Orhan, gençlerin ülke gelişimine katkısını vurguladı.

Ülkenin birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu günlerin yaşandığını belirten Orhan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını konusunda başarılı bir sınav verildiğini söyledi.

Avrupa ülkelerine bile yardım yapar hale gelen Türkiye'nin yeni dünya düzeninde baş aktör olacağını vurgulayan Orhan, "Türkiye, Türkiye'den büyük bir hal almıştır. Tüm dünya ülkelerinin sevgisine mazhar olmuş bir ülkenin evlatlarıyız. Bu durum bizlere büyük misyon yüklüyor. Sürekli değişen ve büyüyen bir ülke olan Türkiye, gençlerin omuzlarında yükselecektir." diye konuştu.

Muhammed Cevdet Orhan, Türkiye, Aziziye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:14 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı Ünlü isimler Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı         
23:03
Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasından haberi var Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasından haberi var         
22:51
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı         
22:29
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı         
22:07
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar         
22:04
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum         
21:39
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti         
21:27
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi         
21:17
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek         
21:09
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi         
20:46
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir         
20:42
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü         
20:07
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi         
19:36
Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü         
19:09
Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi         
19:07
Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi         
18:54
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü         
18:28
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı         
18:27
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi         
18:22
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı         
18:00
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek         
17:53
Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu         
17:49
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı         
17:04
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı         
17:03
İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
16:53
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar         
16:47
Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur         
16:32
Parkta spor yapan Aşk Adası'nın yıldız ismi Rebecca Gormley'in terlemeyen yeri kalmadı Parkta spor yapan Aşk Adası'nın yıldız ismi Rebecca Gormley'in terlemeyen yeri kalmadı         
16:05
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var         
15:56
Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2020 23:41:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Orhan, sosyal medyada gençlerin sorularını yanıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]