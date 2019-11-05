Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden Kasım ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.



Hacılar Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında 3 asıl ve 1 ek gündem maddesi olmak üzere 4 madde görüşülerek karara bağlandı. Hacılar Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısına Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlık etti. Toplantı öncesi silahlı kuvvetler tarafından Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendiren Başkan Özdoğan, "Allah'ın izniyle Barış Pınarı Harekatı istediğimiz seviyede gelişti ve sonlanmak üzere. Bu manada ben Sayın Cumhurbaşkanımıza, Dışişlerimize, kahraman ordumuza gösterdikleri güzel çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu uğurda şehit olan vatan evlatlarına da Allah'tan rahmet diliyorum." Dedi. Belediye olarak ilçede gerçekleştirilen çalışmaları da değerlendiren Özdoğan, "İlçemizde, kış öncesi çalışmalarımızı tamamladık. 7 aylık süreçte 12 kilometrelik sıcak asfalt, yaklaşık 7 kilometrelik sathi kaplama, 50 bin metrekare kilitli parke döşemesini gerçekleştirdik. İnşallah bu sezonda bu şekilde sonlandırıyoruz. Rabbim önümüzdeki sezonda da kalan eksiklerimizi kalan ihtiyaçları hep birlikte gidermeyi nasip eylesin." ifadelerini kullandı. Gündemin birinci maddesinde 2019/4 sayılı Plan Bütçe Komisyon Raporu, 2'nci maddesinde ise 2019/4 sayılı İmar Komisyon Raporu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 09.09.2019 tarih ve 244 sayılı kararı görüşülerek İmar Komisyonu'na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. Hacılar Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısının ek gündem maddesinde ise Hacılar Belediyesi ile kardeş şehir olan Bosna Hersek Hadziçi Belediyesi ile kardeş şehir protokolünün imzalanması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.



Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ