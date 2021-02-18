Başkan Öztürk belediye personelinin kandilini kutladı - Son Dakika

Başkan Öztürk belediye personelinin kandilini kutladı

18.02.2021 14:29
Başkan Öztürk belediye personelinin kandilini kutladı, System.String[]

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye birimlerini ziyaretlerde bulunarak hem çalışmalar hakkında bilgiler aldı hem de personelinin kandillerini kutladı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye birimlerini ziyaretlerde bulunarak hem çalışmalar hakkında bilgiler aldı hem de personelinin kandillerini kutladı.

Sabah mesaisine birimleri tek tek ziyaret ederek başlayan Başkan Esat Öztürk, birim müdürlerine ve birim personellerine çalışmalarında başarılar diledi. Birimlerde yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Öztürk personelle sohbet etti. Belediye içinde çalışan personelleriyle, alanda çalışan işçisiyle, şoförüyle ve ilçe halkıyla kocaman bir aileyiz diyen Başkan Esat Öztürk; "Bugün belediyemiz birimlerimizi ziyaret ettik. Bugün malumunuz bugün Regaib Kandili. Personelimizle bir araya gelerek sohbet ettik, onların kandillerini kutladık. Buradan tüm hemşehrilerimin ve İslam Aleminin kandilini kutluyorum. Cenab-ı Allah bizleri sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde nice kandillere ulaştırsın. Rahmetin bol olduğu Üç Aylar içerisindeyiz. Rabbim bizleri Koronavirüs belasından korusun. Buradan şunu vurgulamak istiyorum. Kurumlarda kardeşlik hukuku, birlik ve beraberlik çok çok önemlidir. Ben çalışanlarıma yürekten bir teşekkürüm var. Buraya insanları güler yüzüyle ağırlıyorlar. Vatandaşlarımızın işlerini en kısa zamanda çözmeye çalışıyorlar. Bunu biz önemsiyoruz. Her zaman bu şekilde olması için çalışıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda belediyemiz kurumsallaşma yolunda önemli mesafe kaydetti. Tabi bu imkan meselesi. Belediyemizin tüm alanlarını rantabl bir şekilde kullanıyoruz. Belediyemiz arşivinden tutunda makam odasına kadar vatandaşlarımıza en güzel hizmeti vermek için çalışıyoruz. Bizim sevdamız Yahyalı. Bu ilçe için mesai mefhumu gözetmeden 7/24 çalışıyoruz. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Başkan Öztürk belediye personelinin kandilini kutladı
Başkan Öztürk belediye personelinin kandilini kutladı
Başkan Öztürk belediye personelinin kandilini kutladı

Esat Öztürk, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Öztürk belediye personelinin kandilini kutladı - Son Dakika


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