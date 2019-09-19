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Başkan Şahin tren kazası sonrası başsağlığı diledi

31 dakika önce

Bilecik'te 2 makinistin hayatını kaybettiği kılavuz tren kazası sonrası Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, acılı ailelere başsağlığı diledi.

Başkan Şahin tren kazası sonrası başsağlığı diledi, System.String[]

Bilecik'te 2 makinistin hayatını kaybettiği kılavuz tren kazası sonrası Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, acılı ailelere başsağlığı diledi.


Başkan Semih Şahin yaptığı açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde kılavuz trenin sürüşü sırasında elim bir kaza oldu. İki makinistimizi kaybettik. Başsağlığı diliyoruz. Ailesine de sabır diliyoruz. İnşallah böyle kazalar olmaz bir daha. Henüz bilgi alamadım. Araştırıyorum. Kaza arızadan mı kaynaklanıyor, yoksa ibresel hatadan mı bu konuda bir şey söyleyecek kadar bilgim yok" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Semih Şahin, Tren Kazası, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:49 Kaynak: İHA
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