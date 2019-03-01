Son Dakika Haberleri: Başkan Selçuk Sanayi Esnafını Dinledi, Sıcak Kaynak Yaptı

Başkan Selçuk Sanayi Esnafını Dinledi, Sıcak Kaynak Yaptı

47 dakika önce

Cumhur İttifakı adayı ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl sanayi esnafını dinledi.

Başkan Selçuk Sanayi Esnafını Dinledi, Sıcak Kaynak Yaptı, System.String[]
Cumhur İttifakı adayı ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl sanayi esnafını dinledi. Ziyaretleri sırasında sıcak kaynak da yapan Başkan Selçuk yerel seçimlerde esnaftan destek istedi.

Seçim çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl Sanayi esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek, esnafların sorunlarını dinledi. Sanayi esnafı ziyaretinde sıcak kaynak yapan Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Gerçekten ağır bir mesleğiniz var. Mutlaka işlerinizde iş sağlığı güvencenizi almanızda yarar var." dedi.

Sanayi esnafından 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakına destek olmasını isteyen Başkan Selçuk'a ziyareti sırasında Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı ve meclis üyeleri eşlik etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:20 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdüllatif Şener'den Bomba İddia: Davutoğlu ile Gül Anlaşamadı Balıkesir'de Sağlık Çalışanlarına 2 Bin 900 Lira Maaş Promosyonu Verilecek

Definecilerin İkiye Böldüğü Tepeden Anıt Mezar Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 11:07:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Selçuk Sanayi Esnafını Dinledi, Sıcak Kaynak Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]