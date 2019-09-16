Başkan Şimşek vatandaşlarla buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, vatandaşlarla buluştu.

Oyaca Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Şimşek, belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Şimşek, ziyarette yaptığı açıklamada vatandaşlarla her fırsatta buluşmaya ve istişare etmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Birlikte yönetim anlayışının en önemli paydaşının vatandaş olduğununa işaret eden Şimşek, "Bu sebeple her fırsatta vatandaşlarımızla buluşmaya gayret ediyoruz. Bu hafta sonu da Oyacalı vatandaşlarımızla buluştuk, taleplerini dinledik. Vatandaşlarımızdan aldığımız güçle, onların da yönetime katılmasıyla Gölbaşı için çok güzel işler başaracağız." ifadelerini kullandı.