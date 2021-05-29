Başkan Uslu ve beraberindekiler TOBB genel kuruluna katıldı - Son Dakika

ATSO Genel Kurul Delegeleri, TOBB 76 ve 77'nci Mali Genel Kurulu'na online olarak katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 76 ve 77'nci Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi. TOBB tarihinde ilk defa pandemi tedbirleri nedeniyle online olarak gerçekleştirilen Mali Genel Kurul'a, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket ile ATSO TOBB Delegeleri de iştirak etti.

TOBB 76 ve 77'nci Mali Genel Kurulu, Genel Kurul Delegelerinin elektronik ortamda katılımlarıyla yapıldı. TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açılış konuşmasını yaptığı genel kurulda gündem maddeleri görüşüldü, komisyon sunuşları ile oylamalar gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket'in yanı sıra TOBB Delegeleri Dindar Kırmızıgül, Nusret Haras ve Hüseyin Turan online olarak katıldı.

Genel Kurul, dilekler ve kapanış gündeminin ardından sona erdi. - ADIYAMAN