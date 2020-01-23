Başkan Vekili Aslan'ın esnaf ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Vekili Aslan'ın esnaf ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika

Başkan Vekili Aslan'ın esnaf ziyaretleri devam ediyor

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, sokak incelemeleri ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Vekili Aslan'ın esnaf ziyaretleri devam ediyor, System.String[]

Van'ın İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, sokak incelemeleri ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor.


Daha önce Sanat Sokağı, PTT Caddesi ve Türkoğlu Caddesi esnafını ziyaret eden Başkan Vekili Aslan, bugün Ordu Caddesi esnafıyla bir araya gelerek sohbet edip, talep ve önerilerini dinledi. Esnaf ziyaretleriyle ilgili açıklama yapan Aslan, "Birebir halk ve esnaf ziyaretleri yaparak yoğun şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Esnafımızı önemsiyoruz. Vatandaşlarımızla ve esnafımızla buluşmak üzere gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden büyük keyif alıyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Hem çalışmalarımızı anlatıyor hem de vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Daha güzel yatırımlar, daha güzel bir İpekyolu için bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Zaman zaman halkımızın içinde olmak talep ve önerilerini almak için bizzat sahada oluyoruz. Bu şekilde ilçemize en etkili ve doğru şekilde hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Bundan sonrada aynı anlayışla çalışamaya devam edeceğiz" dedi. - VAN

İpekyolu, PTT, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı
Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza oldu! 8 km kuyruk oluştu Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı Son dakika: Manisa'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 16:37:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Vekili Aslan'ın esnaf ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]