Son Dakika Haberleri: Başkan Vergili'ye Ziyaretler

Başkan Vergili'ye Ziyaretler

1 saat önce

Bartın ve Amasra belediye başkanlarıyla Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç ve Özçelik-İş Sendikası yönetimi, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi, ziyaret etti.

Başkan Vergili'ye Ziyaretler, System.String[]
Bartın ve Amasra belediye başkanlarıyla Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç ve Özçelik-İş Sendikası yönetimi, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi, ziyaret etti.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Vergili'yi makamında ziyaret ederek yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Vergili'ye hayırlı olsun dileklerini ileten Akın, iki komşu il olarak güzel çalışmalara imza atacaklarını ifade etti.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da 3. defa Karabük Belediye Başkanlığına seçilen Rafet Vergili'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kamil Güleç, ziyarette yaptığı konuşmada, KARDEMİR olarak Karabük için üzerilerine ne düşüyorsa yaptıklarını söyledi.

Başkan Vergili'ye yeniden seçilmesi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini ileten Güleç, kentin yöneticileriyle de birlikte çalışacaklarını sözlerine ekledi.

KARDEMİR'in Karabük için olmazsa olmazı olduğuna dikkat çeken Vergili ise "Son derece güzel çalışmalara imza atan yönetiminizi kutluyorum, KARDEMİR bir taraftan üretim kapasitesini artırıp ülkemize katma değer yaratırken, diğer taraftan da şehrimize karşı sorumluluklarını yerine getiriyor, inşallah çevre yatırımları da kısa bir sürede tamamlanacak ve Karabük daha yaşanılabilir bir kent haline gelecek." dedi.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, Şube Sekreteri Mustafa Karayel ve Teşkilat Sekreteri Kenan Yılmaz da Vergili ile makamında bir süre görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:33 Kaynak: AA
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