Başkan Yalçın, kırsalı kalkındırmak için elinden geleni yapıyor - Son Dakika

Talas Belediyesi'nin tarıma destek sağlamak amacıyla üreticilere dağıttığı tohumlardan elde edilen ürünlerin hasadı yapılmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi dönemine yönelik bir karış toprağın bile boş kalmaması yönündeki talimatı sonrası Talas Belediyesi tarafından ilçe genelindeki çiftçilere kuru fasulye, nohut ve yeşil mercimekten oluşan 13 ton tohum desteği sağlanmıştı. Ekilen tohumlardan nohudun ardından kuru fasulyenin de hasadı yapılmaya başlandı.

"BOŞ BIRAKACAKTIK, BELEDİYEMİZİN TEŞVİKİYLE EKİM YAPTIK"

Kamber Mahallesi'ndeki tarlasına belediye tarafından dağıtılan tohumlardan eken çiftçi Tayfun Çetinkaya, bu sene arazilerini boş bırakmayı düşündüklerini ancak Talas Belediyesi tarafından verilen tohumlar ile kuru fasulye ekimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Elde edilen mahsulden memnun olduklarını ifade eden Çiftçi Çetinkaya, belediye tarafından tarıma yönelik yapılan diğer desteklerden de yararlandığını belirtti.

"Başkanımız Mustafa Yalçın bizi teşvik etti ve buraya fasulye ektik" diyen üretici Çetinkaya, "Ekim işlemi sırasında da yine belediye tarafından verilen gübre dağıtma makinesiyle tarlamıza gübre uygulaması yaptık. Üretimin her aşamasında belediyemizin izi var. Başkan Yalçın, kırsal mahalleleri kalkındırmak için elinden geleni yapıyor. Hafta sonu bile gelip burada yapılan işlerle ilgileniyor, ben bunları bizzat görüyorum. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Bize bu imkanı sağladığı için Başkan Yalçın'a teşekkür ederiz." dedi. - KAYSERİ