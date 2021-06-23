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Başkan Yılmaz, Gönül Bağı ekibine plaketle teşekkür etti - Son Dakika

Başkan Yılmaz, Gönül Bağı ekibine plaketle teşekkür etti

23.06.2021 15:55
Başkan Yılmaz, Gönül Bağı ekibine plaketle teşekkür etti, System.String[]

Salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günden bugüne kadar ilçede seferberlik ilan eden Toroslar Belediyesi, 17 günlük tam kapanma döneminde başlattığı Gönül Bağı Projesiyle de vatandaşların ihtiyaçlarını ve tüm taleplerini karşıladı.

Salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günden bugüne kadar ilçede seferberlik ilan eden Toroslar Belediyesi, 17 günlük tam kapanma döneminde başlattığı Gönül Bağı Projesiyle de vatandaşların ihtiyaçlarını ve tüm taleplerini karşıladı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Gönül Bağı Destek Birimlerinde gece gündüz demeden özveriyle çalışan 408 personeline, belediye meclis üyelerine, gönüllülere ve teşkilatlara plaket vererek teşekkür etti.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde Gönül Bağı Projesini hayata geçiren belediye, Destek Birimi ekipleriyle hem psikolojik hem de ekonomik anlamda zor bir süreç yaşayan vatandaşların yanında olmuştu.

40 bin çağrı cevaplandırıldı

408 personelin görev aldığı ve gönüllü vatandaşların da destek verdiği proje kapsamında Gönül Bağı Destek Hattına gelen 40 bin çağrı cevaplandırıldı, 38 bin 538 ihtiyaç sahibi vatandaşa erzak kolisi dağıtıldı. Destek Birimlerine iletilen 7 bin 186 talep ve ihtiyaç yerine getirilirken, 3 bin 317 engelli bireyin ve 13 bin 419 yaşlı vatandaşın yardımına koşuldu.

Başkan Yılmaz'dan plaketle teşekkür

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, bu çalışmaları gece gündüz demeden özveriyle gerçekleştiren personeli, teşkilatlar, belediye meclis üyeleri, Mersin Motosiklet Spor Kulübü üyeleri ve gönüllüler ile bir araya gelerek tek tek teşekkür edip, plaket takdim etti.

Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştiren plaket töreninde konuşan Başkan Yılmaz, tam kapanma sürecinde belediye olarak güzel imtihan verdiklerini belirterek, "İki yılı aşkın süredir belediye başkanıyım. Vatandaşımıza en yoğun ve gereken zamanda en güzel hizmet götürdüğümüz bir dönem oldu. Bu projeyi gerçekleştirdiğimiz için kendimle, belediyemizle, teşkilatlarımızla, personelimizle gurur duyuyorum. Hepinizin eline, yüreğine sağlık" dedi.

"Bu güzelliğin, yaşadığım bu duygunun maddi bir karşılığı yok"

Sürecin Toroslar'da güvenli bir şekilde devam etmesinde belediye personelinin büyük emeğinin olduğunun altını çizen Yılmaz, "Uzun zamandır pandemi illetiyle savaşıyoruz ve uzun zamandır sizlerle bu salonda bir araya gelememiştik. Bugüne nasip oldu. İnşallah daha güzel günlerde yine hep beraber el ele, gönül gönüle olacağız. Belediye olarak hemşehrilerimizin birçok ihtiyacını karşıladık, birçok eksiği giderdik, kayıtsız şartsız ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar gittik. Bu güzelliğin, yaşadığım bu duygunun maddi bir karşılığı yok. Bu açıdan çok mutluyum. Daha güzel ve başarılı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizi dik ve ayakta tutan esas motivasyonumuz, doğru yerde, doğru zamanda, doğru şekilde yaptığımız çalışmaların toplumda yansımalarını görmek ve hissetmek" diye konuştu.

"Gönül Bağı Projemize hazırlıklıydık"

Toroslar'ın yüzde 70'inin Gönül Bağı Projesinde yapılan çalışmaları duyduğuna ve herkesin siyasi parti gözetmeksizin bu hizmetten memnun kaldığına dikkat çeken Yılmaz, "Salgın sürecinde son bir yılda sevdiklerimizi kaybettik. Vatandaşlarımızın maddi ve psikolojik olarak sıkıntıları vardı. Toplumumuzda sosyal dayanışma çok önemlidir. Birçok sıkıntıyı da bu sosyal dayanışmayla atlatırız. Devletimiz de bu süreçte birçok yardım yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Tam kapanmada büyüklerimize bakan yakınlarının onlara ulaşamayacaklarını da düşündük. Çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız ilk toplantıda seferberlik ilan ettik. İhtiyaç sahiplerine ulaştıkça, işitme cihazındaki pili bitmiş kardeşimizin pilini temin edince, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını giderdikçe, insanlarımızın yüzündeki gülümsemenin gözlerine yansıdığını ve bu projeyi benimsediklerini gördükçe bizler daha çok mutlu olduk. Bu projenin en önemli özelliği ise belediye çalışanlarımızın aynı anda aynı çalışmada yer almasıdır. Hep beraber kolektif bir şekilde gönül bağımızı kurduk. Bu projeden faydalanan hemşehrilerimizle karşılaştığımızda gurur duyuyorum. Her zaman söylediğimiz gibi bir ailenin her ferdinin derdi bizleri ilgilendiriyor. Bu, bizim sosyal belediyecilik anlayışımız. Bu proje de bu sözümüzü gerçekleştirdiğimiz proje oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Daha da büyüyerek, daha çok hizmet ederek ve daha çok vatandaşımıza ulaşarak Toroslarımızı daha da güzelleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, konuşmasının ardından Gönül Bağı ekibine, teşkilat başkanlarına ve üyelerine, belediye meclis üyeleri ile gönüllü vatandaşlara plaket takdim ederek teşekkür etti. - MERSİN

Başkan Yılmaz, Gönül Bağı ekibine plaketle teşekkür etti
Başkan Yılmaz, Gönül Bağı ekibine plaketle teşekkür etti
Başkan Yılmaz, Gönül Bağı ekibine plaketle teşekkür etti
Başkan Yılmaz, Gönül Bağı ekibine plaketle teşekkür etti
Başkan Yılmaz, Gönül Bağı ekibine plaketle teşekkür etti
Başkan Yılmaz, Gönül Bağı ekibine plaketle teşekkür etti
Başkan Yılmaz, Gönül Bağı ekibine plaketle teşekkür etti

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Türkiye, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Yılmaz, Gönül Bağı ekibine plaketle teşekkür etti - Son Dakika


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