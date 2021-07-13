Tokyo Olimpiyatları'na katılacak sporcular Şaşma ve Şahutoğlu'na pankartlı destek

Toroslar Belediyesi tarafından Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek Mersinli milli sporcular Ersu Şaşma ve Tuğçe Şahutoğlu'nun evlerine destek pankartı astırıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek Şaşma ve Şahutoğlu'nun evlerine pankart astırarak başarı diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Milli sporcularla gurur duyduklarını belirtti.

Her iki sporcunun da olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını aktaran Yılmaz, "Sporcularımızın şanlı bayrağımızı gönderde dalgalandıracaklarına yürekten inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.

Milli Atlet Ersu Şaşma'nın babası Ersin ve annesi Suzan Şaşma da belediye başkanı Yılmaz'ın bu desteğinin kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu'nun babası Cemil ve annesi Saadet Şahutoğlu da Yılmaz'a desteğinden dolayı teşekkür etti.