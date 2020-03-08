Başkandan kadın çalışanlara sürpriz - Son Dakika
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Başkandan kadın çalışanlara sürpriz

6 saat önce

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarda çalışan bayan personellere karanfil hediye etti.

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Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarda çalışan bayan personellere karanfil hediye etti.


Başkan Davut Aydın belediye personeli ile birlikte karanfilleri takdim ederken yaptığı konuşmada, "Hayatın her alanında fedakarca ve büyük bir titizlikle çalışan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Yalnızca iş hayatında bulunan kadınlarımız değil ev hanımlarımız da büyük bir emek harcayarak bitmeyen bir mesaiyle çalışmaktadırlar. Hayata ve bizlere verdikleri emekler sebebiyle kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Dünya Kadınlar Günü, Davut Aydın, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:01 Kaynak: İHA
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