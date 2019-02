Başkandan 'Şifreli Kapı ve Koruma' Eleştirisine Cevap

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 'şifreli odalarda kalıyor', 'özel korumalarla geziyor' şeklinde kendisine bir süredir yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 'şifreli odalarda kalıyor', 'özel korumalarla geziyor' şeklinde kendisine bir süredir yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Bu durumun kendi inisiyatifi dışında gelişen bir durum olduğunu söyleyen Günaydın, Mardin'in Derik ilçesinde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesinin ardından İçişleri Bakanlığınca kendilerine güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine dair yazı gönderildiğini dile getirdi.



Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kamu, kurum, kuruluşları ile dernek ve odaları ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Günaydın bu kapsamda Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Uğur Güzel, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzman Dr. Özaydın Boylubay'a nezaket ziyaretinde bulundu, kurum çalışanları ile bir araya geldi.



Baromuza verdiği kıymetten dolayı teşekkür ederiz



Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ayrıca Isparta Baro Başkanı Av. Ünsal Çankaya ve yönetimini de baro binasında ziyaret etti. Isparta Baro Başkanı Av. Ünsal Çankaya, "Belediye Başkanımız Baromuzun 19 Ocak'ta yapmış olduğu seçimden sonra beni telefonla arayarak tebrik etmişti. Bugün de bizzat değerli ekibiyle gelerek baromuza ve şahsıma hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Baromuza vermiş olduğu kıymetten dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.



"Barolar demokrasinin, hukukun kalesi"



Baroların demokrasinin ve hukukun kalesi olduğunu söyleyen Baro Başkanı Çankaya, "Isparta Barosu da demokrasinin en güçlü kalelerinden birisidir. Önümüzde bir yerel seçim var, bu seçimin Isparta'ya yakışır şekilde, demokrasiye uygun, sağlıklı bir şekilde yapılmasını arzu ediyoruz. Biz mevcut belediye başkanımıza önümüzdeki seçimde başarılar diliyoruz, kendilerine ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.



Beraberinde MHP Merkez İlçe Başkanı Gürsan Taştekin ve belediye meclisi üyeleriyle birlikte Isparta Barosunu ziyaret eden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, "Baro başkanıma ve yönetimine nazik davranışlarından ve misafirperverlik içerisinde karşılamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ziyaretten duyduğum memnuniyetimi ifade ediyorum" diye konuştu.



"Şifreli odalar, özel korumalar inisiyatif dışında"



Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Barosundan seçim sürecinde kendisine yöneltilen 'Şifreli odalarda kalıyor', 'Özel korumalarla geziyor' tarzında yapılan eleştirilere de yanıt verdi. Günaydın, bunun yaklaşık iki yıldan bu yana gerçekleşen bir uygulama olduğunu ve bu durumun da kendi inisiyatifi dışında olduğunu dile getirdi. Günaydın, "Bundan önce tek başıma her yerde kartalların tek başına yüksekten uçtuğu gibi ben de tek başıma gezen bir insanım, halkın içerisinde bir insanım" dedi.



"Evet, kapım şifreli"



Kendisine yöneltilen 'kapısı şifreli, korumalarla geziyor' yorumlarının doğru olduğunu söyleyen Günaydın, Mardin'in Derik ilçesinde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün, kaymakamlıktaki makam odasında 10 Kasım 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit edilmesi olayını hatırlattı. Günaydın, bu konuda İçişleri Bakanlığınca Valilik tarafından o günlerde kendilerine yazı gönderildiğini dile getirerek, alınan tedbirlerin kendi inisiyatifi dışında olduğunu belirtti. Günaydın şunları söyledi:



"Bir şehrimizin ilçesinde terör saldırısı olmuştu. Hadiseler yaşanmıştı. O zamanki Valimiz Şehmus Günaydın vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından terör olaylarına yönelik uyarı gönderildi. Buna karşı güvenlik önlemi alınması istendi. Bu güvenlik önlemleri arasında korumaların arttırılması, şifreli kapı uygulaması da vardı. Sayın Valimiz de o dönemde yoğun koruma altındaydı. Biz ne yapacağız dedik, 'evin önüne bir kulübe, makam odasının girişine şifreli kapı konulması ve koruma sayısının arttırılması' istendi. Bunun kaldırılması yönünde de şu ana kadar Bakanlığımızdan bir yazı gelmedi" dedi.



"Böyle özel konuları bize söylettirme durumuna düşürenler var"



Günaydın, "Böyle özel konuları bize söylettirme durumuna düşüren insanlarımız var. Ben aslında tek başına gezmeyi seven bir insanım. 15 yıl belediye başkanlığı yaptım, burada düşünülebilirdi, neden diye. Bu konuşmalar esef verici. Daha önce böyle bir durum yoktu, Isparta halkımız bunu biliyor. Bu neden gerçekleşti. Müsterih olsunlar, halkımıza her zaman kapımız açık, halkın içinde yaşayan bir belediye başkanına da bu şekilde bir fırsat yakaladım diye temcit pilavı gibi her gün konuşmasının uygun olmadığını kendilerinin bilmelerini istiyorum" ifadelerini kaydetti. - ISPARTA

