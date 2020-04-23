Başkanın eşi maske dikerek destek oluyor - Son Dakika

Başkanın eşi maske dikerek destek oluyor
6 saat önce
Bursa'da bayanlar belediye tarafından vatandaşlara dağıtılan maskelerin imalatını ve dağıtımını gönüllü olarak yapıyor.
Bursa'da bayanlar belediye tarafından vatandaşlara dağıtılan maskelerin imalatını ve dağıtımını gönüllü olarak yapıyor. Yenişehir Belediye başkanının eşi Gülfer Aydın da bayanlara destek oluyor.
Korona virüsle mücadele kapsamında Yenişehirli vatandaşlar belediyeye destek için ücret almadan maske dikiyor ve dağıtıyor. Tarihi Sinan Paşa Medresesinde Yenişehir belediyesi tarafından üretilen maskeler ücretsiz olarak vatandaşa dağıtılıyor. Maskelerin imalatında gönüllü bayanlar ile çalışan ve maske dağıtan Belediye Başkanı Davut Aydın'ın eşi Gülfer Aydın, "Gönüllü olarak maske diken arkadaşlarımıza bizde bugün yardımcı olmaya geldik. Günlük 2-3 bin arası maske üretiliyor. Bu üretim kişi sayısına göre değişiyor. Daha fazla kişiyle daha fazla üretim yapılıyor. Belediye Başkanımızın katkıları ile ilçede maske sıkıntısı yok elimizden geldiği sürece yetiştirmeye çalışıyor ve halkımıza dağıtıyoruz" diye konuştu.
Korona virüsle mücadele kapsamında bayanlara seslenen Aydın, "Elimizden geldiği kadar dikkat edelim sağlımız için virüsten korunmak için evde kal Yenişehir" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 09:37 Kaynak: İHA
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