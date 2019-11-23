Başkentin 2020 yılı bütçesi 11,9 milyar lira

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, kasım ayı 16. oturumunda, belediyenin 2020 mali yılı gelir gider bütçesini, 7 milyar 150 milyon lira olarak karara bağladı. ASKİ'ye ayrılan yaklaşık 2,1 ve EGO'ya ayrılan 1,8 milyar lirayla toplamda 11,9 milyar lirayı bulan başkent bütçesi kabul edildi.

ABB Meclisi, Mansur Yavaş başkanlığında toplandı. Toplantıda, başkanlık yazısı ile meclise sunulan Büyükşehir Belediyesi 2020 mali yılı 7 milyar 150 milyonluk bütçesinin yanı sıra ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin performans planlamalarını içeren komisyon raporları, oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2 milyar 950 milyon lira, EGO Genel Müdürlüğü'nün 1 milyar 820 milyon lira olmak üzere, toplamda 11 milyar 920 milyon lirayı bulan bütçe Belediye Meclisinden geçti.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve üyeleri söz alarak, ilgili komisyon raporlarına ilişkin meclise bilgi verdi.

Bütçe görüşmeleri ile ilgili söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, parti olarak Büyükşehir Belediyesinin komisyona sunduğu 2020 mali yılı bütçesinde kısıtlamaya gitmediklerini, usul noktasında değişiklik yaptıklarını ifade ederek, Yavaş tarafından kentte yapılan asfalt ve kaldırım çalışmalarını yetersiz bulduğunu vurguladı.

Altunışık, önceki yönetimlerde yolsuzluk olduğuna dair iddiaları, Büyükşehir Belediye yönetiminin açıklığa kavuşturmasını isteyerek, "Eğer mahkemelere güvenmiyorsanız milletin mahşeri vicdanına güvenin ortaya dökün eğer suçlu varsa biz içimizde tutmayız gerekeni yapar sokağa atarız. Biz işimizi yaparken milletimize memleketimize Ankaramıza sevgimizle yapıyoruz." diye konuştu.

Parti olarak yaptıkları müdahaleler sonucu EGO Genel Müdürlüğü'nden haksız yere işten çıkarılan kişilerin Yavaş tarafından işe alındığını anımsatan Altunışık, Başkan Yavaş'a teşekkür etti.

Altunışık'ın açıklamalarına cevap veren Yavaş, kent genelinde asfalt çalışmalarını sürdürdüklerini ve yeni planlamaları kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

Grup köy yollarının tamamında beton yol çalışmasını başlatmak istediklerini anlatan Yavaş, şunları söyledi:

"Günlük 240 noktada hizmet veriyoruz. Yaptığımız her şeyi vatandaşa duyuruyoruz. Eskiden bu metrolarda dergilerde yapılıyordu. Bir tane 'Asfaltınız hayırlı olsun' tabelası gördünüz mü? yapmayız. Çünkü görevimiz asfalt yapmak. Asfaltınız hayırlı olsunları, açılışları ve konserleri unutmayınız. Sorduğunuz zaman bunlar hep sponsor denildi. Ne sponsoru? 100-200 bin liraya İbrahim Tatlıses'i getirdiler o zamanlar. Dolayısıyla Ankara'da bir tane reklamı göremiyorsunuz."

Gündem dışı söz alan Keçiören Belediye Meclis Üyesi Metin Akdemir'in, Büyükşehir Belediyesi 2020 mali yılı bütçe kitapçığındaki eksikliklere tepki göstermesi üzerine, Yavaş ile arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Görüşmelerin tamamlanmasıyla kapanış konuşması yapan Yavaş, Büyükşehir Belediyesi 2020 mali yılı bütçesinin oy birliğiyle kabul edilmesinden dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek, başkentlilere hayırlı olmasını diledi.

Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Meclisimiz, bugün örnek bir dayanışma ile rozetlerden bağımsız düşünmüş, 2020 yılının ilk düğmesini doğru iliklemiş ve gelecekte de Ankara'nın birlikte güzelleştirilmesi için örnek bir davranış göstermiştir. Bu gayrete omuz vermek ve Ankara halkına hizmetin gururunu paylaşmak için hassasiyet göstermek hepimiz için vicdani bir borçtur. Ülkemiz ve yaşadığımız şehirler söz konusu olduğunda, iktidar muhalefet demeden Ankara için birlik duygusu içinde kardeşçe davranmak, hepimiz için ilke olmalıdır. Bugün varız, yarın yokuz.

Belediyeyi siyasi hırslarımız değil, irademiz, aklımız ve vicdanlarımız yönetsin istiyoruz. Bu anlamda Meclisimiz doğru yerde durmuştur ve bu duruşta herkesin payı vardır. Ankara ve tarihinin arkamızdan hayırla yad etmesini istiyorsak, bugün olduğu gibi bundan sonra da en büyük referansımızın Ankaralının iradesi olması gerekiyor."