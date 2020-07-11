Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ve alkollü içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Çankaya ve Keçiören ilçelerinde biri kargo şirketi olmak üzere 2 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 66 kilogram nargile tütünü, 972 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan 2 bin 323 aroma, 10 bira kapağı preslemesinde kullanılan aparat, 7 bira karıştırma aparatı ve 15 alkol tanıtım broşürü ele geçirildi.

Polis ekiplerince 2 şüpheli gözaltına alındı.