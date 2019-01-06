Başkentte Silahlı Kavga: 2 Yaralı
1 saat önce
Ankara'nın Keçiören ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Ankara
'nın Keçiören
ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kızlarpınarı Caddesi Bolayır
Sokak'ta B.C. ve D.Y. ile Güner C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.C. ve D.Y. tabancayla vurularak yaralandı.
Yaralılar, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden yaya olarak kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:16 Kaynak: AA
Meteoroloji'den Ankara İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı!
Karadeniz Usulü Yöntem: Yaptığı Mermer Mezarı Evinin Çatısında Sergiliyor
Mehmet Özhaseki'ye Canlı Yayında Soruldu: Gökçek'le Aranızda Sorun mu Var?
Son Dakika! Çok Sayıda İl ve İlçelerde Okullar Tatil Edildi