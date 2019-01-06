Son Dakika Haberleri: Başkentte Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Başkentte Silahlı Kavga: 2 Yaralı

1 saat önce

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Başkentte Silahlı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Ankara'nın Keçiören ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızlarpınarı Caddesi Bolayır Sokak'ta B.C. ve D.Y. ile Güner C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.C. ve D.Y. tabancayla vurularak yaralandı.

Yaralılar, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden yaya olarak kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:16 Kaynak: AA

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