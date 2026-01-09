Başkentte "Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu" düzenlenecek

Başkentte, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 13 ve 14 Ocak'ta "Tıp ve Kültür- Sanat Sempozyumu" düzenlenecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu işbirliğiyle hazırlanan sempozyum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılacağı sempozyumla, sağlık, kültür ve sanat alanlarının ortak bir düşünsel zeminde buluşturulması, tıbbın sadece biyolojik yönüyle değil, tarihsel ve insani bir birikim olarak ele alınması amaçlanıyor.

Sempozyumun ilk gününde, Emine Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili İskender Pala açılış konuşması yapacak.

Sempozyum, "Tıbbın Kültürel Temelleri ve Şifa Mekanları: İslam Dünyası ve Türk Tıbbı", "Türk Tıbbı ve Sanat", "Geleceğin Şifası: İnsan, Teknoloji ve Bütüncül Sağlık", "Doğanın Bilgeliği", "Şifanın Beşeri ve Sanatsal Boyutu: Anlatılar, Anlam ve İyileşme" ile "Şifanın Ritmi: Sanat Terapisi ve İş Yerinde İyilik Hali" başlıkları altında 6 ana oturumda gerçekleştirilecek.

Sempozyum, sağlık politikalarının insani boyutunu güçlendirmeyi, kültürel hafızayı görünür kılmayı ve toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan "ulusal ölçekte stratejik bir buluşma" niteliği taşıyor.

Sağlık hizmetlerinin yalnızca tedavi odaklı değil, insanı bütüncül olarak ele alan bir anlayışla ele alınmasına katkı sağlamayı amaçlayan program, sağlık, kültür ve sanat alanlarında çalışan tüm paydaşları ortak düşünsel zeminde buluşturacak.