Basketbol: 17. BOTAŞ Kupası

Kadın basketbolunda 17. BOTAŞ Kupası'nın sahibi BOTAŞ oldu.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Ankara ekipleri BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi, Nesibe Aydın ve OGM Ormanspor'un katılığı turnuva, üçüncü gün maçlarıyla tamamlandı.

Turnuvaya ev sahipliği yapan BOTAŞ, DSİ Spor Salonu'ndaki üçüncü maçında Nesibe Aydın'ı 85-73 yendi. Organizasyonu iki galibiyetle tamamlayan BOTAŞ, averajla kupayı kazandı.

Günün diğer maçında ise OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi'ni 73-70 yendi. Turnuvayı OGM Ormanspor ikinci, Nesibe Aydın üçüncü, Çankaya Üniversitesi ise dördüncü bitirdi.