Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

2 saat önce

Salon: Shenzhen Spor MerkeziHakemler: Tolga Şahin (İtalya), Julio Cesar Anaya Freile (Panama), Luis Castillo (İspanya)Almanya: İsmet Akpınar 3, Schröder 20, Zipser 4, Theis 12, Kleber, Voigtmann 2, Barthel 9, Benzing 6, Giffey 2, Lo 10Dominik Cumhuriyeti: Solano 8, Liz 17, Baez 9, Rojas, Vargas...

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Salon: Shenzhen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi

Hakemler: Tolga Şahin (İtalya), Julio Cesar Anaya Freile (Panama), Luis Castillo (İspanya)

Almanya: İsmet Akpınar 3, Schröder 20, Zipser 4, Theis 12, Kleber, Voigtmann 2, Barthel 9, Benzing 6, Giffey 2, Lo 10

Dominik Cumhuriyeti: Solano 8, Liz 17, Baez 9, Rojas, Vargas 16, Montero 7, Ramon, Roberts 10, Garcia, Mendoza, Pena 3

1. Periyot: 21-16

Devre: 39-37

3. Periyot: 52-55

2019 FIBA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti, çekişmeli mücadelenin sonunda Almanya'yı 70-68 yendi.

Dominik Cumhuriyeti grupta ikinci galibiyetini alırken, üst üste ikinci kez mağlup olan Almanya'nın 2. tur şansı kalmadı.

İspanya, Almanya, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:40 Kaynak: AA
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