Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

55 dakika önce

Salon: Nanjing Gençlik Olimpik Spor ParkıHakemler: Antonio Conde (İspanya), Daniel Alberto Garcia Nieves (Venezuela), Leandro Lezcano (Arjantin)Fransa: Batum 12, Fournier 24, Gobert 9, M'baye 3, Ntilikina, Albicy 3, de Colo 21, Lessort, Poirier 6, ToupaneLitvanya: Grigonis 10, Valanciunas...

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Salon: Nanjing Gençlik Olimpik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Parkı

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Daniel Alberto Garcia Nieves (Venezuela), Leandro Lezcano (Arjantin)

Fransa: Batum 12, Fournier 24, Gobert 9, M'baye 3, Ntilikina, Albicy 3, de Colo 21, Lessort, Poirier 6, Toupane

Litvanya: Grigonis 10, Valanciunas 18, Kalnietis 12, Maciulis 5, Sabonis 7, Lekavicius 10, Butkevicius, Jankunas 5, Kuzminskas, Seibutis, Ulanovas 8

1. periyot: 26-14

Devre: 50-40

3. periyot: 65-54

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci tur L Grubu maçında Fransa, Litvanya'yı 78-75 mağlup etti.

Venezuela, Arjantin, İspanya, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:10 Kaynak: AA
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