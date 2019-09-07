Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

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Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Daniel Alberto Garcia Nieves (Venezuela), Leandro Lezcano (Arjantin)
Fransa: Batum 12, Fournier 24, Gobert 9, M'baye 3, Ntilikina, Albicy 3, de Colo 21, Lessort, Poirier 6, Toupane
Litvanya: Grigonis 10, Valanciunas 18, Kalnietis 12, Maciulis 5, Sabonis 7, Lekavicius 10, Butkevicius, Jankunas 5, Kuzminskas, Seibutis, Ulanovas 8
1. periyot: 26-14
Devre: 50-40
3. periyot: 65-54
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci tur L Grubu maçında Fransa, Litvanya'yı 78-75 mağlup etti.