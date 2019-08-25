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Basketbol: Atlas Challenge Turnuvası

1 saat önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında katıldığı Atlas Challenge Turnuvası'nda yarı finalde Venezuella'ya 71-68 yenildi.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında katıldığı Atlas Challenge Turnuvası'nda yarı finalde Venezuella'ya 71-68 yenildi.

Çin'in Suzhou kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye, 39-32 geride kapattı. İkinci yarıda rakibinin dış şutlarını durdurmakta zorlanan ay-yıldızlı ekip son 1 dakikaya 69-60 geride girdi. Cedi Osman'un sayılarıyla farkı milli takım 1 saniye kala 3'e kadar indirdi: 71-68. Son topta şut fırsatı bulamayan Türkiye, Venezuella'ya 71-68 kaybetti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 68 sayısının 33'ü Cedi Osman kaydetti. Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki son maçını 27 Ağustos Salı günü oynayacak. Üçüncülük maçında milli takımın rakibi, turnuvadaki diğer sonuçlardan sonra belli olacak.

Öte yandan milli takımda ufak sakatlıkları bulunan Ersan İlyasova ve Scott Jordan Wilbekin, karşılaşmada forma giymedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin Halk Cumhuriyeti, Venezuella, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:40 Kaynak: AA
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