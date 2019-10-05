Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Erkekler Federasyon Kupası'nda yarı final maçları oynandı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki oynanan yarı final müsabakalarında Akhisar Belediyespor ile Petkimspor, Final Gençlik ile de Merkezefendi Belediyesi karşılaştı.

Yarı finalde Akhisar Belediyespor'u 89-90 mağlup eden Petkimspor ile Merkezefendi Belediye'yi 82-81 yenen Final Gençlik finale yükseldi.

Petkimspor ile Final Gençlik arasındaki final maçı, 7 Ekim Pazartesi günü oynanacak.