Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa
Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Kadın basketbolunun kulüpleri bazındaki en önemli organizasyonunda, B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe
, çeyrek finale kalmayı başardı.
Sarı-lacivertli ekip, çeyrek finalde A Grubu'nu ikinci sırada bitiren Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ile eşleşti.
Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takımlar adını 12-14 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yazdıracak.
Çeyrek finallerin ilk maçları 5 Mart'ta, ikinci karşılaşmalar ise 8 Mart
'ta yapılacak. Gerek kalırsa üçüncü müsabakalar 13 Mart'ta oynanacak.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
ZVVZ USK Prag (Çekya) - Fenerbahçe
UMMC Ekaterinburg (Rusya
) - TTT Riga
(Letonya
)
Sopron Basket (Macaristan
) - Bourges Basket (Fransa
) Dinamo Kursk
(Rusya) - CCC Polkowice (Polonya
)