Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

1 saat önce

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Kadın basketbolunun kulüpleri bazındaki en önemli organizasyonunda, B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, çeyrek finale kalmayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip, çeyrek finalde A Grubu'nu ikinci sırada bitiren Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ile eşleşti.

Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takımlar adını 12-14 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yazdıracak.

Çeyrek finallerin ilk maçları 5 Mart'ta, ikinci karşılaşmalar ise 8 Mart'ta yapılacak. Gerek kalırsa üçüncü müsabakalar 13 Mart'ta oynanacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

ZVVZ USK Prag (Çekya) - Fenerbahçe

UMMC Ekaterinburg (Rusya) - TTT Riga (Letonya)

Sopron Basket (Macaristan) - Bourges Basket (Fransa)

Dinamo Kursk (Rusya) - CCC Polkowice (Polonya)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:49 Kaynak: AA

Spor
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