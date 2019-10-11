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Basketbolda maçın ardından

1 saat önce

THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i uzatmada 106-105 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

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THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i uzatmada 106-105 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Ataman, Shane Larkin ve Vasilije Micic'in iyi bir maç çıkardığını söyledi.

Ataman, iki takımın da hücumda etkili bir oyun ortaya koyduğunu aktararak, "Larkin ve Micic çok iyi skorlar üretti. Uzunlarımıza iyi pozisyonlar oluşturdular. Hücumda takımların sorunu yoktu. Rakibimizi tebrik ediyorum. Onların sadece kısa oyuncuları değil uzun isimleri de üç sayılık isabetler buldu ve bu nedenle maçı bir türlü koparamadık." ifadelerini kullandı.

THY Avrupa Ligi'nde kolay maç olmadığının altını çizen tecrübeli başantrenör, "Son bölümde 6 sayı geriye düştüğümüzde tempoyu arttırdık. Savunmada etkili olarak, hücumda da skor üreterek öne geçtik. Önemli bir galibiyet aldık. Avrupa Ligi'nde bir kez daha gördük ki bütün takımlar üst seviyede." şeklinde konuştu.

Reneses: "Limitlerimizi zorladık"

ALBA Berlin Başantrenörü Alejandro Garcia Reneses, mağlup olmalarına rağmen takımının oyunundan memnun olduğunu dile getirdi.

Sözlerine Anadolu Efes'i tebrik ederek başlayan Reneses, "Takımımın bugünkü oyunundan memnunum. Limitlerimizi zorladık. Bugüne dair tek mutsuzluğum Martin Hermannsson'un sakatlık yaşamasıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:06 Kaynak: AA
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