Baskil MYO'dan, Baskil Tren Garına ziyaret - Son Dakika

Baskil MYO'dan, Baskil Tren Garına ziyaret

Fırat Üniversitesi Baskil Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğretim üyeleri Baskil Tren Garında incelemede bulundu.

Fırat Üniversitesi Baskil Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğretim üyeleri Baskil Tren Garında incelemede bulundu. Baskil MYO Müdürü Prof. Dr. Niyazi Bulut, Raylı Sistemler Makinistlik Bölümü öğretim üyelerinin tren garını ziyaret ederek, çalışmaları ve sistemlerini incelediğini söyledi. Öğrencilerin staj yapma durumu ve imkanların değerlendirildiğini kaydeden Bulut, "Misafirperverliklerinden dolayı TCDD Baskil Tren Garında çalışanlara teşekkür ederim." dedi.

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