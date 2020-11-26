Başyayla'da KADES mobil uygulaması tanıtıldı - Son Dakika

Başyayla'da KADES mobil uygulaması tanıtıldı

26.11.2020 11:45
Başyayla'da KADES mobil uygulaması tanıtıldı, System.String[]

Karaman'ın Başyayla ilçesinde, Kadına Karşı Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Karaman'ın Başyayla ilçesinde, Kadına Karşı Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Başyayla Kaymakamı Koray Çelik toplantıda yaptığı konuşmada, "Ülkemizde kadına karşı şiddetin sıfır noktasına gelene kadar mücadelemiz sürecektir. Kadınlarımız ve çocuklarımızın gerek fiziksel gerek duygusal gerekse de cinsel şiddete maruz kalmamaları adına iyi bir önleme mekanizması geliştirmek ve takip etmek zorundayız. Ülkemiz genelindeki rakamlara baktığımızda şüphelilere yönelik önleyici tedbirlerin yüzde 70 arttığını görüyoruz. Güven masalarımızda 3 bin kadın polisimiz istihdam edildi, elektronik kelepçe uygulamaları sıkı denetim altında tutuluyor. Kadın cinayetleri 2019-2020 arasında yüzde 24 azaldı. Tüm bunlar övünç kaynağı ancak unutmayalım ki bunlar dışında emniyet güçlerimize gelemeyen, utanan ve çekinen, aile baskısı gören kadınlarımız da var. Bunları tespit etmek hepimizin boynunun borcudur. Türkiye'miz genelinde ve ilçemizde kadın ve çocuk şiddet olayları sıfır olana kadar mücadeleyi sıkı tutacağız" dedi.

Kaymakam Çelik ayrıca KADES (Kadın Acil Destek) uygulamasını da tanıtarak, şiddet görme ihtimali olan kadınların mobil telefonlarına indirecekleri bir uygulama ile kendilerinin veya şahit oldukları başka bir kişinin şiddet görmesinin önüne geçilebileceğini belirtti.

Özellikle kadın yöneticilerinden, emniyet ve jandarmadan kapı kapı gezerek bu uygulamayı tanıtmalarını ve kadınların telefonlarına yüklemeleri talimatını verdi. - KARAMAN

Başyayla'da KADES mobil uygulaması tanıtıldı
Başyayla'da KADES mobil uygulaması tanıtıldı
Başyayla'da KADES mobil uygulaması tanıtıldı

Başyayla, Karaman, Şiddet, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başyayla'da KADES mobil uygulaması tanıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erol Bulut, taraftarı üzecek haberi verdi: Samatta 4 hafta sahalardan uzak kalacak Eski Ermenistan Başbakanı Bagratyan: Paşinyan'ın korkaklığı yüzünden kaybettik, ordumuzun yüzde 80'i yok oldu Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi Bahçesine kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elektrik, ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti Genç kadını çalıştığı yerde öldürüp, intihara kalkıştı Durakta otobüs bekleyen kadına iğrenç taciz: Dünden beri ağlıyorum
Sağlık Bakanı Koca'nın temmuz ayında örnek gösterdiği Samsun'un koronavirüs haritası artık kıpkırmızı Sağlık Bakanı Koca'nın temmuz ayında örnek gösterdiği Samsun'un koronavirüs haritası artık kıpkırmızı         
12:12
İngiltere'de siyahi kadın 8 polis tarafından feci şekilde yumruklanarak darbedildi İngiltere'de siyahi kadın 8 polis tarafından feci şekilde yumruklanarak darbedildi         
11:55
Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı         
11:11
Alarm veren iller arasında yer alan Edirne'de Alarm veren iller arasında yer alan Edirne'de "Ev ziyaretlerine gitmeyin" anonsları yapılıyor         
10:53
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 463 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 463 liradan işlem görüyor         
10:47
Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı         
10:31
Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş         
10:20
Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı         
10:06
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi kendisini ölümle tehdit eden kişiyle uzlaşmadı! Hapis istemiyle yargılanacak Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi kendisini ölümle tehdit eden kişiyle uzlaşmadı! Hapis istemiyle yargılanacak         
09:55
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim         
08:50
Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor         
08:13
Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti         
00:48
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor         
22:41
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronavirüsün çoğalmasını önlüyor Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronavirüsün çoğalmasını önlüyor         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 12:26:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başyayla'da KADES mobil uygulaması tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei