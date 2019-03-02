Son Dakika Haberleri: Batı Karadeniz'in Yaylalarında Kış Manzarası

Batı Karadeniz'in Yaylalarında Kış Manzarası

1 saat önce

Kar yağışının ardından Düzce'nin yüksek kesimlerinde oluşan görsel şölen, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Batı Karadeniz'in Yaylalarında Kış Manzarası, System.String[]
Kar yağışının ardından Düzce'nin yüksek kesimlerinde oluşan görsel şölen, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Kentte etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Yağış, iki gün boyunca Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Beyazın tonlarına bürünen yaylalarda güneşin de açmasıyla seyirlik manzaralar oluştu.

Bu arada ağaçların yeşili, karın beyazı ve güneşin renginden meydana gelen ahenk drone ile görüntülendi.

Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinden itibaren kar yağışının yeniden etkisini göstereceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:56 Kaynak: AA

Güzeldere, Topuk Yaylası, Düzce, Kar, Güncel
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