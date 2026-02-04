Batman\'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

Batman'da akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

AKRABA AİLELER BIÇAKLI KAVGAYA TUTUŞTU

Olay, saat 15.30 sıralarında Batman Acetler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda bıçaklar kullanıldı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kavgada yaralanan 4 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.