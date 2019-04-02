Son Dakika Haberleri: Batman'da Dereye Düşen Otomobil Garzan Çayı'na Sürüklendi

Batman'da Dereye Düşen Otomobil Garzan Çayı'na Sürüklendi

45 dakika önce

Batman'ın Beşiri ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Garzan Çayı'na düşen otomobil, çayda sürüklendi.

Batman'da Dereye Düşen Otomobil Garzan Çayı'na Sürüklendi, System.String[]
Batman'ın Beşiri ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Garzan Çayı'na düşen otomobil, çayda sürüklendi.


Alınan bilgiye göre, Beşiri ilçesine bağlı Durucak köyünden ilçe merkezine gelen Fesih Ekici yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü.


Otomobil, sağanak nedeniyle debisi yükselen Garzan Çayı'nda sürüklendi.


Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yaralı sürücü Ekici, yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Beşiri Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Otomobilin çaydan çıkarılması çalışması devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:16 Kaynak: AA

Beşiri, Batman, Güncel
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