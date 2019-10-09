Son Dakika Haberleri: Batman'da hırsızlık zanlıları tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da hırsızlık zanlıları tutuklandı

Batman'da hırsızlık zanlıları tutuklandı

16 dakika önce

Batman'da ev ve otolardan hırsızlık olaylarına ilişkin yapılan çalışmalarda 3 kişi suçüstü yakalandı.

Batman'da hırsızlık zanlıları tutuklandı, System.String[]

Batman'da ev ve otolardan hırsızlık olaylarına ilişkin yapılan çalışmalarda 3 kişi suçüstü yakalandı.


Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri son günlerde kentte meydan gelen otolardan akü ve evden hırsızlık olaylarına yönelik yaptığı çalışmalarda suçüstü yakalanan şüpheli E.Ç. ve yaşı küçük 2 şahsın son bir ay içerisinde 6 ayrı araçtan akü hırsızlığı ile 2 ayrı evden hırsızlık olaylarının failleri olduğu tespit edildi.


Şüpheli şahıslardan 2 adet çalıntı akü ele geçirildi.


E.Ç. ve yaşı küçük bir şahıs tutuklanırken, diğer şahıs ile ilgili işlemler sürüyor. - BATMAN

Emniyet Müdürlüğü, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:08 Kaynak: İHA
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