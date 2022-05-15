Son dakika haberi! Batman'da trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Batman- Hasankeyf karayolunda lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman-Hasankeyf kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 01 ZG 454 plakalı otomobil, seyir halindeyken lastiği patladı. Takla atarak tarlaya uçan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. 112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılardan 3 kişiyi ayakta tedavi edilirken 3 kişi de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Abdulaziz Karataş/İHA)