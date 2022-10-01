BATMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Üye Girişi

BATMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, ALEV ALEV YANDI

01.10.2022 14:33

BATMAN'da, park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BATMAN'da, park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı araç, kullanılamaz hale geldi.

Kısmet Mahallesi Seyid Bilal Caddesi'nde, park halindeki 26 KC 145 plakalı hafif ticari araçta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 10 dakikada kontrol altına alınıp, söndürüldü. Hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YORUMLAR
500
'Alev savaşçısı' çiftler mesleğin zorluklarını birlikte aşıyor 'Alev savaşçısı' çiftler mesleğin zorluklarını birlikte aşıyor SARIYER'DE MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI 2 AĞIR YARALI SARIYER'DE MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI 2 AĞIR YARALI
Kaynak: DHA

İtfaiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BATMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:55 Adana Demirspor taraftarından Onyekuru'ya çirkin ithamlar! Muslera ile karşı karşıyayken yaptığı gündem oldu
20:44 Ukrayna ordusunun başlattığı operasyon sonuç verdi! Köşeye sıkışan Ruslar Lyman kentinden geri çekildi
20:29 Umut Bozok attığı gol sonrası yaşadıklarına tepki gösterdi: Çok zoruma gitti, Türk futbolcusuyuz
19:57 Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor maçı sonrası tepki gösterdi: Her halde kendisini affettirmeye çalıştı
19:48 Başkan İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığını sorusuna cevap: Endişe etme, altılı masa en doğru kararı verecek
19:42 Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
19:06 Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
18:58 Adana Demirspor-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
18:38 Mehmetçik Katar yolcusu! Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
18:13 Alkole yeni zam! 100'lük rakının fiyatı 500 lirayı geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 21:07:10. #1.12#
SON DAKİKA: BATMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement