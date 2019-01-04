Son Dakika Haberleri: Baykal Gölü'nde Buz Gibi Festival

Baykal Gölü'nde Buz Gibi Festival

3 dakika önce

Kış yüzme festivali için Rusya'nın dört bir yanından yüzücü Siberya'daki Baykal Gölü'ne akın etti.

">
Kış yüzme festivali için Rusya'nın dört bir yanından yüzücü Siberya'daki Baykal Gölü'ne akın etti. Buz gibi sulara dalıp en az 25 metre kulaç atanlar arasında çocuklarda vardı. Hava sıcaklığının eksi 17 derece olmasını gayet ılık bulan yüzücüler eksi 30 derecelerde bile suya girdiklerini söylüyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:04 

Rusya Federasyonu, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğumhanede Kutlama Yapan Doktor ve Hemşireler Büyük Tepki Topladı Gözü Dönmüş Sapık Tarafından Tecavüze Uğrayan Bitkisel Hayattaki Kadın, Doğum Yaptı

Keçiye Tecavüz Eden Gençten Akıllara Durgunluk Veren Savunma Görevden Alınan CHP İl Başkanından Muharrem İnce İtirafı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 23:07:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baykal Gölü'nde Buz Gibi Festival
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]