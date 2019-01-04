Baykal Gölü'nde Buz Gibi Festival

Kış yüzme festivali için Rusya'nın dört bir yanından yüzücü Siberya'daki Baykal Gölü'ne akın etti.

">

Kış yüzme festivali için Rusya'nın dört bir yanından yüzücü Siberya'daki Baykal Gölü'ne akın etti. Buz gibi sulara dalıp en az 25 metre kulaç atanlar arasında çocuklarda vardı. Hava sıcaklığının eksi 17 derece olmasını gayet ılık bulan yüzücüler eksi 30 derecelerde bile suya girdiklerini söylüyor.

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi :

Doğumhanede Kutlama Yapan Doktor ve Hemşireler Büyük Tepki Topladı

Gözü Dönmüş Sapık Tarafından Tecavüze Uğrayan Bitkisel Hayattaki Kadın, Doğum Yaptı

Keçiye Tecavüz Eden Gençten Akıllara Durgunluk Veren Savunma

Görevden Alınan CHP İl Başkanından Muharrem İnce İtirafı