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Bayram tıraşları kursiyerlerden

1 saat önce

Samsun Mesleki Eğitim Merkezinde 'kuaförlük' eğitimi gören öğrenciler, Canik ilçesi kırsalında yer alan Düzardıç İlkokulu öğrencilerine bayram öncesi saç bakımı yaptı.

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Samsun Mesleki Eğitim Merkezinde 'kuaförlük' eğitimi gören öğrenciler, Canik ilçesi kırsalında yer alan Düzardıç İlkokulu öğrencilerine bayram öncesi saç bakımı yaptı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel etkinlikleriyle de dikkatleri çekiyor. Merkezde eğitim gören öğrenciler, beraberinde öğretmenleriyle birlikte Canik ilçesi kırsalında yer alan ve kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Düzardıç İlkokuluna giderek öğrencilerin saç bakımlarını yaptı.

Erkeklere tıraş, kızlara örgü

Samsun Mesleki Eğitim Merkezinde 'kuaförlük' eğitimlerini sürdüren 9 öğrenci, Müdür Yardımcısı Hıdır Diler, öğretmenler Malik Güleçyüz, Hatice Kurt ve Nazan Aksu ile birlikte Düzardıç İlkokuluna giderek burada 'Bayram Öncesi Saç Bakımı' etkinliği düzenledi. Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, ilkokuldaki kız öğrencilerin saçlarına yıkama, fön, örgü gibi uygulamalar yaparken erkek öğrencilerin ise saçlarını kesti, bakımını yaptı. Toplam 57 öğrenci yaklaşık 2 saat süren etkinlik sonrasında bayram öncesi saç bakımlarını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Düzardıç sakinlerinden teşekkür

Etkinlik ile ilgili bir açıklamada bulunan Samsun Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Şahin, "Gençlerimizi meslek edindirmeyi amaçlayan Merkezimiz, bu yöndeki başarılı çalışmalarına sosyal ve kültürel faaliyetleri de ekledi. Öğrencilerimizi zaman zaman ilimizin çeşitli bölgelerindeki okullarında öğrencilerimizle buluşturarak eğitimini aldıkları meslek dallarında pratik yapmalarını sağlıyoruz. Böylece öğrencilerimiz kendilerini geliştirirken önemli sosyal faaliyetlere de imza atmış oluyorlar. Son olarak da kent merkezinden kilometrelerce uzaklıktaki bir okulumuzda çocuklarımıza saç bakımı yaparak bayram öncesi onları sevindirdiler. Düzardıç İlkokulu yöneticilerinin ve mahalle sakinlerinin öğretmen ve öğrencilerimize gösterdikleri yakın ilgi ve ettikleri teşekkürler, bizler için en büyük ödül oluyor" dedi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:46 Kaynak: İHA
Canik, Samsun, Yaşam
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