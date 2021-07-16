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Bayramda İstanbul Modern'de sanat zamanı - Son Dakika

Bayramda İstanbul Modern'de sanat zamanı

16.07.2021 16:19
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Bayramda şehirde kalanlar ve İstanbul'u ziyaret edenler Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'i ziyaret rotasına alabilir.

İstanbul Modern, Türkiye modern ve çağdaş sanat tarihinin değişim ve dönüşümüne yer verdiği, uluslararası bir yönelimle gelişen koleksiyonunu müzenin iki katında izleyiciyle buluşturuyor. Sergide farklı kuşaklardan 30 sanatçı ve 2 sanatçı ikilisinin 40 yapıtı sergileniyor.

Resim, heykel, video, yerleştirme, fotoğraf gibi farklı disiplinlerde doğa kültürünün izini süren, çevre sorunlarına duyarlı sanatçıların yakın dönemde ürettiği çalışmalar ikinci katta yer alıyor. Bu seçim ve sergileme doğanın yitimine, kaynakların tükenmesine ve çevre sorunlarının önlenemez artışına dikkat çekmek isteyen bir yaklaşımla, farklı kuşaklardan sanatçıları bir araya getiriyor.

3. katta ise 1950 sonrası Türkiye sanat ortamındaki soyut ve figüratif resmin gelişimi, kronolojik bir akış içerisinde, ikonik örnekler üzerinden sergileniyor. İlk bölüm, geometrik ve lirik bir yaklaşım ekseninde temellenen soyut resmin Anadolu ve İslam kültüründen beslenen görsel ve düşünsel etkilerini görünür kılıyor. İkinci bölümde ise figüratif resmin toplumsal gerçekçi örneklerinden 1970'li yılların yeni figüratif yaklaşımları ile 1980'li yılların dışavurumcu ve kavramsal örneklerine uzanıyor.

Selma Gürbüz'ün dünyası

"Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer" sanatçının son otuz beş yıldır devam eden sanatsal üretimine tematik duraklar çerçevesinden bakıyor. Sanatçının içinde yaşadığımız dünyadan beslenen, kendine özgü imge dağarcığıyla yarattığı gizemli ve renkli dünyasında, insanlığa, doğaya, yaşama dair semboller ve hikâyeler hayat buluyor.

Kısa bir süre önce sergisi devam ederken aramızdan ayrılan Gürbüz'ün daha önce sergilenmemiş yapıtlarını odağına yerleştiren sergi, sanatçının zamandan ve mekândan bağımsız; masallar, mitler, söylencelerle örülü, incelikle işlenmiş yapıtlarını ziyaretçilerle paylaşıyor.

Sergide, sanatçının resim, yerleştirme, desen, video ve heykel gibi farklı ifade araçlarıyla ortaya koyduğu yüzden fazla yapıtı yer alıyor.

Bayramda İstanbul Modern'de sanat zamanı
Bayramda İstanbul Modern'de sanat zamanı

İstanbul Modern, Türkiye, Heykel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bayramda İstanbul Modern'de sanat zamanı - Son Dakika


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