Bayramda sucuk yapımında gece mesaisi - Son Dakika

Eskişehir'de, Kurban Bayramı'nda kasaplar, kurban etlerini kıymaya dönüştürüp, ev yapımı sucuk hazırlayarak para kazanıyor.

Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla iş yoğunluğu artan kasaplar, kıyma ve ev yapımı sucuk talebini karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Kurbanlık etleri derin dondurucularda muhafaza etmek ve kıyma çektirmek isteyen vatandaşlar kasaplarda yoğunluk oluşturdu.

İşlerin geçen günlere göre yoğun olduğunu ifade eden esnaf Refik Kocabaş, "Kurban sonrası bir yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlarımızı istekleri doğrultusunda etlerini işliyoruz. Ürettiğimiz sucuğumuza talep çok oluyor damak tadına hitap eden sucuğumuza civardan da talep oluyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR