Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Bayramiç'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

2 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bayramiç'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muharrem Kaya (45) yönetimindeki 17 LU 421 plakalı otomobil ile Ergin Yılmaz (46) idaresindeki 17 FY 680 plakalı otomobil, Menderes Mahallesi Bodur Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan Yılmaz, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çanakkale, Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:18 Kaynak: AA
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